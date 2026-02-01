Yildiz-Juve tutti i segreti del rinnovo | quando firma lo stipendio il mercato intorno a lui
La Juventus ha raggiunto l’accordo con Yildiz per il rinnovo di contratto. La firma arriverà domenica, subito dopo la partita contro la Lazio. Il giocatore turco continuerà a guadagnare come Jonathan David, ma avrà uno stipendio inferiore a quello di Vlahovic. Nei prossimi giorni si attendono anche dettagli sul mercato che ruota intorno a lui.
I 45 minuti di riposo di Montecarlo possono bastare, alla Juventus serve sùbito che Kenan Yildiz torni alla guida della squadra. Dopo la fin troppo anonima ultima giornata di Champions League in casa del Monaco in cui il numero 10 è rimasto a guardare dalla panchina per tutto il primo tempo, questa sera a Parma l’allenatore Luciano Spalletti riconsegnerà all’ex Bayern Monaco la sua casella di ala sinistra nel 4-2-3-1 e lui tornerà a correre con l’obiettivo di trascinarsi dietro una Signora che finalmente sembra essersi ritrovata. Già, lo status di Yildiz è quello di stella e a breve, entro una decina di giorni, il suo contratto rispecchierà ufficialmente il peso specifico che l’idolo dei tifosi bianconeri ricopre in squadra e in società. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Approfondimenti su Yildiz Juve
Nuovo contratto medici e sanitari: di quanto aumenta lo stipendio dopo la firma del rinnovo
Yildiz Juve fino al 2031, rinnovo ai dettagli: ci sarà bonus alla firma. Comolli lo ha convinto. E Spalletti: «Blindatelo per i prossimi 10 anni»
La Juventus ha annunciato il rinnovo di Yildiz fino al 2031, con un bonus alla firma.
Ultime notizie su Yildiz Juve
Argomenti discussi: Yildiz brilla e rassicura: La Juve è una famiglia. Ma ora serve il rinnovo del contratto; Juventus, contratti in scadenza: date e durata per tutti i giocatori | DAZN News IT; Yildiz Mask: cosa c'è dietro la sua esultanza 'stellare'; ? Yildiz-Juve, tutto fatto per il rinnovo: ecco quando firmerà.
Yildiz-Juve, tutti i segreti del rinnovo: quando firma, lo stipendio, il mercato intorno a luiIl turco firmerà domenica prossima, dopo la partita con la Lazio: guadagnerà come Jonathan David, meno solamente di Vlahovic ... msn.com
Rinnovo Yildiz Juve è cosa fatta: il turco ormai pronto a siglare il nuovo accordo con consistente aumento di ingaggio. I dettagliRinnovo Yildiz Juve, il club e l’entourage trovano l’accordo per blindare il numero dieci con un ingaggio monstre: la firma può arrivare dopo la Lazio Il futuro della Juventus ha un volto ben preciso ... juventusnews24.com
Juve, il vice Yildiz sarà Jeremie Boga: farà bene in bianconero Con un blitz definito in nottata la Juventus ha chiuso per Jeremie Boga, che arriverà in prestito dal Nizza e sarà a Torino già oggi. L’ex Sassuolo ricoprirà il ruolo di vice Yildiz, per cui la J - facebook.com facebook
Juve, affare fatto con il Bayern per Licina: il "nuovo Yildiz" arriva stasera a Torino #adinlicina #juve #mercato #yildiz x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.