Yildiz-Juve tutti i segreti del rinnovo | quando firma lo stipendio il mercato intorno a lui

La Juventus ha raggiunto l’accordo con Yildiz per il rinnovo di contratto. La firma arriverà domenica, subito dopo la partita contro la Lazio. Il giocatore turco continuerà a guadagnare come Jonathan David, ma avrà uno stipendio inferiore a quello di Vlahovic. Nei prossimi giorni si attendono anche dettagli sul mercato che ruota intorno a lui.

I 45 minuti di riposo di Montecarlo possono bastare, alla Juventus serve sùbito che Kenan Yildiz torni alla guida della squadra. Dopo la fin troppo anonima ultima giornata di Champions League in casa del Monaco in cui il numero 10 è rimasto a guardare dalla panchina per tutto il primo tempo, questa sera a Parma l’allenatore Luciano Spalletti riconsegnerà all’ex Bayern Monaco la sua casella di ala sinistra nel 4-2-3-1 e lui tornerà a correre con l’obiettivo di trascinarsi dietro una Signora che finalmente sembra essersi ritrovata. Già, lo status di Yildiz è quello di stella e a breve, entro una decina di giorni, il suo contratto rispecchierà ufficialmente il peso specifico che l’idolo dei tifosi bianconeri ricopre in squadra e in società. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

La Juventus ha annunciato il rinnovo di Yildiz fino al 2031, con un bonus alla firma.

