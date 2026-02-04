Rimosso l’affresco di Meloni nella Basilica di San Lorenzo in Lucina Il parroco | Venivano qui per quello

La chiesa di San Lorenzo in Lucina a Roma ha tolto l’affresco che raffigurava Giorgia Meloni. Il parroco spiega che i fedeli venivano lì anche per quello e, per motivi pratici, hanno deciso di rimuoverlo. La decisione ha fatto discutere tra la comunità locale.

Due motivi hanno portato alla rimozione del dipinto che ricordava la premier Giorgia Meloni all’interno della Basilica di San Lorenzo in Lucina, a Roma. Il primo è che era «divisivo»; il secondo, invece, è stata la conseguenza della notizia: «C’era una processione di persone che veniva per vederlo non per ascoltare la messa o pregare. non era possibile». A dirlo è stato il parroco, monsignor Daniele Micheletti. Sarebbe stato il Vaticano stesso a chiedere a Bruno Valentinetti - autore (nel 200o) e restauratore (nel 2025) dell’opera - di procedere per oscurare il volto dell’angelo. Un volto che, secondo Valentinetti, «non era la premier». 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Giorgia Meloni ha preso la parola sui social per commentare il restauro di un affresco nella basilica di San Lorenzo in Lucina, a Roma.

