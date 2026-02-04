Riforma della legge di bilancio | governo e Parlamento concordano su nuove scelte economiche per il 2025

Il governo di Giorgia Meloni ha trovato un’intesa con il Parlamento sulla nuova legge di bilancio per il 2025. Dopo settimane di discussioni, i due hanno messo nero su bianco le scelte economiche che guideranno l’Italia nel prossimo anno. La notizia dimostra come, nonostante le tensioni, siano riusciti a raggiungere un accordo importante.

**Lead dell'articolo** È stata una notizia di grande rilevanza economica, ma soprattutto una conferma del clima politico ormai consolidato tra i due principali attori del governo italiano: il governo, guidato dal premier Giorgia Meloni, ha concordato con il Parlamento un accordo per la riforma della legge di bilancio 2025. La decisione, arrivata dopo mesi di negoziazioni tra le istituzioni, riguarda l'allocazione delle risorse finanziarie per il prossimo anno, con un su investimenti strategici, il mantenimento del debito pubblico in bilancio e l'attuazione di misure per rafforzare la crescita economica.

