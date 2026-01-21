Gandolfi | Governo e parlamento riprendano il percorso di riforma delle Province

Il Senato ha approvato la modifica dello statuto della regione Friuli-Venezia Giulia, ripristinando le Province dopo oltre dieci anni. Questa decisione rappresenta un passo importante nel percorso di riforma istituzionale, evidenziando la necessità di superare le conseguenze della riforma del 2014, considerata dannosa e inefficace. Governo e parlamento sono chiamati a riprendere con chiarezza e determinazione il percorso di riforma delle Province.

"Il via libera in Senato alla Legge costituzionale di modifica dello statuto della regione Friuli-Venezia Giulia che ripristina, dopo oltre 10 anni di caos istituzionale, le Province nella Regione, è un segnale importantissimo a conferma, ancora una volta, di quanto la riforma del 2014 che ha indebolito le Province fosse inutile e dannosa. L'augurio è che questo voto del Parlamento faccia finalmente ripartire la discussione sull'urgente revisione delle norme ordinamentali sulle Province in tutto il Paese, per fare chiarezza sulle funzioni di queste istituzioni, sulle risorse necessarie ad esercitarle e sul sistema di governance degli organi".

