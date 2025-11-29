Tre minori in giro con coltello e manganello | fermati su uno scooter senza patente a Napoli

Fanpage.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Uno sfollagente ed un coltello a serramanico recuperati da tre minori: erano tutti a bordo di uno scooter senza casco. Il guidatore non aveva neppure la patente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

tre minori giro coltelloTre minori in giro con coltello e manganello: fermati su uno scooter senza patente a Napoli - Uno sfollagente ed un coltello a serramanico recuperati da tre minori: erano tutti a bordo di uno scooter senza casco ... fanpage.it scrive

Lecce, in giro con merce rubata ed un coltello: nei guai tre giovani - Uno dei tre giovani, tutti di nazionalità tunisina, risultava inottemperante a un ordine del Questore di Brindisi di lasciare il territorio nazional ... Secondo pianetalecce.it

Arrestati tre minorenni, hanno aggredito e rapinato due coetanei - Un quindicenne è stato minacciato con un coltello e derubato di 40 euro. Riporta rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Tre Minori Giro Coltello