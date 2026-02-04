Regalati a maggio restituiti d' inverno | Dzeko Bailey Carboni e i 40 fiori di De André

A maggio sono tornati alle rispettive squadre, ma già d’inverno sono stati restituiti. Nomi come Dzeko, Bailey, Carboni e i 40 fiori di De André sono scomparsi in fretta dalle maglie, quasi come se fossero stati cancellati. In questa mezza stagione, circa quaranta giocatori hanno cambiato tre squadre in soli sei mesi, spesso senza mai mettere piede in campo. Sono passati come turisti tra gli spogliatoi, senza lasciare traccia.

Passati, come nuvole spostate dal vento. Come i fiori regalati a maggio e restituiti in novembre di quella canzone di De André (Verranno a chiederti del nostro amore): i calciatori semestrali sono ormai una compagnia di giro portati qui da chissà quale necessità e di nuovo in circolo, spesso senza neanche aver giocato dieci minuti. Il mercato era il luogo del culto dei sogni: oggi è il tempio sconsacrato per il commercio di provvigioni, percentuali, il lavacro dei bilanci guastati, il vorrei ma non posso e comunque devo tentare, sennò a cosa servono questi 3 mesi l’anno di calciomercato? Nel grande boh di molte cose attorno a questo sport malato ma immortale, quando in anticipo sul tuo stupore verranno a chiederti del centravanti, che fine abbia fatto, era qui un momento fa: senza riguardo neanche per cotanto passato, come Edin Dzeko che annoiato dal campionato turco ha provato a riportare i suoi 450 gol in Italia, dove fu magnifico e cannoniere, per mostrare invece solo un’insolente vecchiaia agonistica, un virato seppia della sua grandezza, oltretutto invischiato nel peggior girone di andata della storia della Fiorentina, per andarsene alla chetichella a giocare il girone di ritorno allo Schalke 04, nella seconda divisione tedesca (dove peraltro ha segnato all’esordio). 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Regalati a maggio, restituiti d'inverno: Dzeko, Bailey, Carboni e i 40 fiori di De André Approfondimenti su Dzeko Bailey CRISTIANO DE ANDRÉ sarà in concerto con “DE ANDRÉ CANTA DE ANDRÉ BEST OF TOUR TEATRALE” De André canta De André "Best of 2026": al Rossetti il nuovo tour del figlio Cristiano Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. OFFERTA SPECIALE PRIMAVERA Regalati una pausa, di almeno 2 notti in pensione completa, di relax, divertimento e buona cucina nella suggestiva cornice del Cefalù Resort Sporting Club! Pasqua • 25 Aprile • Ponte 1° Maggio 95€a persona a - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.