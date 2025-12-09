De André canta De André Best of 2026 | al Rossetti il nuovo tour del figlio Cristiano
Da aprile 2026 Cristiano De André si esibirà in concerto in tutta Italia con “De André canta De André Best of 2026”, un omaggio al padre Fabrizio e alle sue canzoni impresse nella memoria collettiva e ancora estremamente attuali: il 14 aprile alle 21 arriverà finalmente anche a Trieste, sul palco. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
