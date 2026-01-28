L’ex suocera di Raoul Bova smonta Corona | Ha sete di vendetta e non ha niente da perdere

Un’ex suocera di Raoul Bova attacca Fabrizio Corona, dicendo che cerca vendetta e non ha più niente da perdere. La polemica tra Corona e altri personaggi del mondo dello spettacolo si infiamma, e questa volta a parlare è una figura che conosce bene la giustizia e i media. La sua opinione aggiunge pepe al dibattito già acceso, mentre il caso Corona continua a far discutere.

Nel dibattito sempre più acceso intorno a Fabrizio Corona e ai suoi contenuti, interviene una voce autorevole che conosce bene i meccanismi della giustizia e della comunicazione mediatica. Annamaria Bernardini De Pace, avvocata ed ex suocera di Raoul Bova, ha preso posizione con parole nette, offrendo una lettura lucida e severa del fenomeno Corona. Il suo intervento arriva in un momento delicato, tra provvedimenti giudiziari, polemiche e casi che continuano a far discutere l’opinione pubblica. Annamaria Bernardini De Pace spiega come fermare Corona: le sue parole. Commentando il caso Mediaset-Signorini e i recenti limiti imposti dal giudice Roberto Pertile all’ultima puntata di Falsissimo, Bernardini De Pace ha spiegato che Fabrizio Corona « si può fermare » e che l’unica strada efficace è « semplicemente denunciarlo ». 🔗 Leggi su Donnapop.it

Bernardini De Pace critica Corona, sottolineando la sua sete di vendetta e invitando a riflettere sulle motivazioni dietro le sue azioni.

Annamaria Bernardini De Pace dice che Corona ha solo sete di vendetta e fa quello che vuole.

