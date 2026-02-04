‘Questa intervista finisce qui’ | Belén Rodriguez pianta tutti in asso per la parola ‘rivincita’

Belén Rodriguez ha lasciato tutti di stucco durante un’intervista promozionale. Dopo appena dieci minuti, ha deciso di interrompere bruscamente, lasciando chi la intervistava senza parole. La sua scelta ha fatto parlare molto sui social e tra i media, perché la showgirl ha usato una parola che non si diceva da tempo: “rivincita”. È stato un gesto che ha catturato l’attenzione, trasformando un appuntamento normale in un caso mediatico.

Il ritorno in TV e la parola proibita. Dieci minuti sono bastati a Belén Rodriguez per trasformare una semplice intervista promozionale in un caso mediatico. L'occasione era la presentazione della nuova edizione di Only Fun – Comico Show, in onda dal 5 febbraio sul Nove, che vede la showgirl argentina al timone per il secondo anno consecutivo. Il collegamento, telefonico, vedeva coinvolti i PanPers Andrea Pisani e Luca Peracino e la giornalista Ilaria Ravarino. All'inizio tutto procede normalmente, tra battute e anticipazioni sul programma e sulla futura partecipazione di Belén al Festival di Sanremo 2026, in duetto con Samurai Jay e Roy Paci nella serata cover.

