Mourinho è sempre Mourinho pianta in asso il cronista che lo contraddiceva durante l’intervista

Durante l’intervista, Mourinho ha lasciato il cronista che cercava di contraddirlo, mantenendo il suo stile deciso e risoluto. Nel match, il Benfica di Mourinho ha pareggiato 2-2 contro il Braga, con un risultato che ha suscitato polemiche per il gol annullato nel finale. La gara ha evidenziato le tensioni e le polemiche che spesso accompagnano le partite del tecnico portoghese.

Il Benfica di Mourinho ha pareggiato 2-2 contro il Braga, un pareggio che ha portato con sé una coda di polemiche per il gol annullato al Benfica nel finale. Lo stesso club ha postato sui social il video del gol esaltandolo come il gol della vittoria O golo da vitória do Benfica em Braga. pic.twitter.comaWb9cChMEa — SL Benfica (@SLBenfica) December 28, 2025 L’episodio non è passato inosservato dallo Special One che nelle interviste post gara non ha perso occasione per sottolineare la mancata vittoria che gli era stata ingiustamente inflitta. « Penso che sia una grande vittoria. Nel secondo tempo c’è stato solo il Benfica, ribaltare il risultato e vincere qui 3-2 è un risultato fantastico per noi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Mourinho è sempre Mourinho, pianta in asso il cronista che lo contraddiceva durante l’intervista Leggi anche: Conte verso Benfica Napoli: «Affrontare Mourinho è sempre speciale» Leggi anche: Galliani: “Triplete? Mourinho lo ha…” La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Mourinho è sempre Mourinho, pianta in asso il cronista che lo contraddiceva durante l’intervista Dopo il pareggio contro il Braga con un gol annullato all'ultimo al Benfica lo Special One ha continuato a ripetere «Abbiamo vinto» e ha abbandonato l'intervista ht - facebook.com facebook Mourinho infuriato dopo il 2-2 in Benfica-Braga: "Grande vittoria. Pari No, abbiamo vinto”. Lo Special One abbandona l'intervista, cosa è successo x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.