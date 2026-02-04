Quanto spende la Regione in comunicazione

La Regione ha speso quasi un milione di euro in comunicazione istituzionale. A rivelarlo è stato il presidente Marco Bucci, rispondendo a un’interrogazione di Andrea Orlando del Pd. La cifra fa discutere, anche perché si tratta di una somma rilevante.

Ammonta a quasi un milione di euro la cifra spesa dalla Regione per la comunicazione istituzionale. A renderlo noto, il presidente Marco Bucci rispondendo a un'interrogazione di Andrea Orlando, Pd.Orlando ha chiesto di specificare non solo la cifra, ma anche la suddivisione per ogni emittente.

