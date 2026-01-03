Saldi invernali al via oggi | quanto si spende e le regole anti fregatura

I saldi invernali sono iniziati oggi in tutta Italia, dopo l'apertura in Valle d'Aosta. Si tratta di un'occasione per acquistare prodotti a prezzi scontati, rispettando le normative vigenti. In questa guida, analizzeremo quanto si può spendere, le regole da seguire e come evitare eventuali truffe durante questa fase commerciale. Un confronto utile per fare acquisti consapevoli e sicuri durante i saldi di fine stagione.

Inizia oggi, 3 gennaio, in tutta Italia la caccia all'affare con i saldi di fine stagione. Le vendite a prezzi ribassati, al via ieri solo in Valle d'Aosta, adesso interessa tutto lo Stivale. Quasi 6 italiani su 10 attendevano questo momento per comprare articoli desiderati da tempo. 🔗 Leggi su Cataniatoday.itImmagine generica

