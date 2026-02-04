Quanto costa un weekend a Cortina d'Ampezzo durante le Olimpiadi invernali

Durante le Olimpiadi invernali, Cortina d’Ampezzo si prepara ad accogliere numerosi visitatori. La località si anima con gli eventi sportivi e le celebrazioni, attirando appassionati di sci e turisti da tutto il mondo. I prezzi di alberghi, ristoranti e noleggi salgono, e un weekend può diventare molto costoso. Chi vuole partecipare o semplicemente vivere l’atmosfera deve mettere in conto un budget più alto del solito.

Le Olimpiadi Invernali coinvolgeranno anche Cortina, meta nota per le piste da sci e i panorami naturali. Ma soggiornarvi costa, soprattutto in questo periodo.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Sai quanto costa un weekend in Valtellina durante le Olimpiadi Milano-Cortina? Quasi quanto una vacanza ai Caraibi!

Cortina d'Ampezzo: era brindisino il vigilante 55enne morto nel turno di notte in un cantiere delle Olimpiadi invernali

Un vigilante di 55 anni, Pietro Zantonini, è deceduto durante il turno di notte in un cantiere delle Olimpiadi invernali a Cortina d’Ampezzo.

MilanoCortina 2026, Ice collaborerà alla sicurezza: ecco che ruolo avranno gli agenti federali

Video Milano?Cortina 2026, Ice collaborerà alla sicurezza: ecco che ruolo avranno gli agenti federali

