Quanto costa un weekend a Cortina d'Ampezzo durante le Olimpiadi invernali
Durante le Olimpiadi invernali, Cortina d’Ampezzo si prepara ad accogliere numerosi visitatori. La località si anima con gli eventi sportivi e le celebrazioni, attirando appassionati di sci e turisti da tutto il mondo. I prezzi di alberghi, ristoranti e noleggi salgono, e un weekend può diventare molto costoso. Chi vuole partecipare o semplicemente vivere l’atmosfera deve mettere in conto un budget più alto del solito.
Le Olimpiadi Invernali coinvolgeranno anche Cortina, meta nota per le piste da sci e i panorami naturali. Ma soggiornarvi costa, soprattutto in questo periodo.🔗 Leggi su Fanpage.it
Un vigilante di 55 anni, Pietro Zantonini, è deceduto durante il turno di notte in un cantiere delle Olimpiadi invernali a Cortina d'Ampezzo.
