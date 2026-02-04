Quanto costa un weekend a Cortina d'Ampezzo durante le Olimpiadi invernali

Durante le Olimpiadi invernali, Cortina d’Ampezzo si prepara ad accogliere numerosi visitatori. La località si anima con gli eventi sportivi e le celebrazioni, attirando appassionati di sci e turisti da tutto il mondo. I prezzi di alberghi, ristoranti e noleggi salgono, e un weekend può diventare molto costoso. Chi vuole partecipare o semplicemente vivere l’atmosfera deve mettere in conto un budget più alto del solito.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.