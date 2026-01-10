Un vigilante di 55 anni, Pietro Zantonini, è deceduto durante il turno di notte in un cantiere delle Olimpiadi invernali a Cortina d’Ampezzo. Originario di Brindisi, l’uomo aveva manifestato preoccupazioni riguardo alle condizioni di lavoro nei giorni precedenti. È stata disposta un’autopsia per chiarire le cause del decesso. La vicenda solleva questioni sulla sicurezza nei cantieri di grandi eventi come le Olimpiadi.

Secondo i familiari l’uomo era preoccupato, nei giorni precedenti, per le condizioni di lavoro. Il 55enne Pietro Zantonini era impegnato nella vigilanza al cantiere dello stadio del ghiaccio, a Cortina d’Ampezzo. Impianto che sarà utilizzato il mese prossimo alle Olimpiadi invernali. Giovedì notte Zantonini era di turno, all’aperto. Temperatura particolarmente rigida. Colto da un malore Pietro Zantonini è morto. I familiari che ritengono il decesso collegato alla situazione ambientale hanno sporto denuncia e nominato un avvocato del Foro di Lecce. La procura di Belluno ha disposto l’autopsia. L'articolo Cortina d’Ampezzo: era brindisino il vigilante 55enne morto nel turno di notte in un cantiere delle Olimpiadi invernali Disposta l'autopsia proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

