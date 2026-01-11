Calcio Serie D Il Poggibonsi ci prova sul campo del Follonica Gavorrano con Bellavigna in più

Il Poggibonsi si prepara ad affrontare il Follonica Gavorrano in trasferta, con Marco Bellavigna tra le novità della formazione. La squadra cerca punti importanti in Serie D, puntando sulla determinazione e sull'organizzazione tattica. La sfida rappresenta un’occasione per consolidare la posizione in classifica e proseguire il percorso stagionale con attenzione e impegno.

Marco Bellavigna la novità del Poggibonsi per il match odierno in trasferta con il Follonica Gavorrano. L'esterno della corsia sinistra, classe 2006, è a disposizione di mister Consonni per il confronto dei Leoni valido per la seconda giornata di ritorno della serie D girone E. Il giovane calciatore di fascia, provenienza Ternana, è reduce da un'esperienza in forza al Siena in questa prima tranche del 2025- 2026. Poggibonsi di scena allo stadio Malservisi Matteini di Bagno di Gavorrano per cercare di far valere ancora il proprio desiderio di rilancio in graduatoria, in una fase di anno solare cominciata con la sconfitta interna, 0-1, di fronte al Terranuova Traiana.

