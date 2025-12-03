Pronostico Bahia-Sport Recife | tre punti per il sogno
Bahia-Sport Recife è una partita della trentasettesima giornata del Brasileirao e si gioca mercoledì a mezzanotte: tv, probabili formazioni, pronostico. A due giornate dal termine del campionato il Bahia ha buone possibilità, ancora, di rientrare tra quelle squadre che possono prendersi un posto nei preliminari della prossima Coppa Libertadores appena vinta dal Flamengo. Deve vincere le gare rimaste e sperare in qualche passo falso delle due che stanno davanti. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Contro uno Sport Recife retrocesso da un pezzo, i padroni di casa questa partita la porteranno sicuramente a casa senza particolari problemi. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
