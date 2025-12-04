Farai tanti guadagni con questo investimento da 200mila euro | truffatore arrestato durante consegna i soldi
Un giovane è stato arrestato per truffa aggravata a Sassari dagli agenti della squadra Mobile della Questura: è accusato, in concorso con persone ancora ignote, di aver raggirato un anziano del posto. 🔗 Leggi su Fanpage.it
