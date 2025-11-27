Meteo domani allerta gialla in Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata e Calabria
La Protezione Civile ha diramato un' allerta gialla (criticità ordinaria) per domani, venerdì 28 novembre, a causa di condizioni meteo avverse che interesseranno diverse aree del Centro-Sud. Le regioni coinvolte sono Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria. Di seguito il dettaglio delle criticità previste, suddivise per tipologia di rischio e zone geografiche. Rischio idraulico. 🔗 Leggi su Feedpress.me
