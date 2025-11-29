Cellulari durante recite di Natale | divieto diffusione immagini senza autorizzazione Cosa dice il Garante della Privacy
Nel periodo delle recite di Natale, l’uso di telefoni cellulari e apparecchi per registrare audio e immagini è generalmente consentito solo per fini personali. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
