Potremo sapere lo stipendio dei colleghi Arriva la nuova legge europea | funziona così e fa discutere

Nei prossimi giorni potrebbe arrivare una novità importante per i lavoratori italiani. Al Consiglio dei ministri di giovedì 5 febbraio, si aspetta l’approvazione del decreto legislativo che recepisce la direttiva europea sulla trasparenza salariale. La legge consentirà di conoscere gli stipendi dei colleghi, una misura che sta già facendo discutere.

Potrebbe arrivare già nei prossimi giorni, al Consiglio dei ministri di giovedì 5 febbraio, il decreto legislativo per recepire la direttiva europea sulla trasparenza salariale approvata nel 2023. La scadenza formale è fissata al 7 giugno, ma il governo punta ad anticipare i tempi e rendere operative le nuove regole già da febbraio. L’obiettivo del provvedimento è chiaro: contrastare il gender pay gap, ovvero la disparità retributiva tra uomini e donne a parità di mansione. Un tema centrale nell’agenda europea e sempre più urgente anche in Italia, dove il divario resta significativo in molti settori produttivi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

