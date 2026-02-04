Nei prossimi giorni potrebbe arrivare una novità importante per i lavoratori italiani. Al Consiglio dei ministri di giovedì 5 febbraio, si aspetta l’approvazione del decreto legislativo che recepisce la direttiva europea sulla trasparenza salariale. La legge consentirà di conoscere gli stipendi dei colleghi, una misura che sta già facendo discutere.

Potrebbe arrivare già nei prossimi giorni, al Consiglio dei ministri di giovedì 5 febbraio, il decreto legislativo per recepire la direttiva europea sulla trasparenza salariale approvata nel 2023. La scadenza formale è fissata al 7 giugno, ma il governo punta ad anticipare i tempi e rendere operative le nuove regole già da febbraio. L’obiettivo del provvedimento è chiaro: contrastare il gender pay gap, ovvero la disparità retributiva tra uomini e donne a parità di mansione. Un tema centrale nell’agenda europea e sempre più urgente anche in Italia, dove il divario resta significativo in molti settori produttivi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Potremo sapere lo stipendio dei colleghi”. Arriva la nuova legge europea: funziona così (e fa discutere)

Approfondimenti su Trasparenza Salariale

In Italia sta per entrare in vigore una norma che cambia il modo di lavorare.

La normativa europea sulla trasparenza salariale introduce nuove modalità di accesso alle informazioni sugli stipendi dei dipendenti.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Trasparenza Salariale

Argomenti discussi: Retribuzioni, l'esperta: Da 7 giugno direttiva su trasparenza ma non sapremo stipendio colleghi.

Potremo sapere lo stipendio dei colleghi. Arriva la nuova legge europea: funziona così (e fa discutere)La direttiva europea del 2023, approvata a Bruxelles, introduce obblighi stringenti per imprese, pubblica amministrazione e società partecipate. Tutti i ... thesocialpost.it

Una legge per conoscere lo stipendio dei colleghiL'Italia si adegua a una direttiva dell'Unione europea e cambiano le regole sia per la pubblicazione degli annunci di lavoro sia all'interno delle aziende. Le novità ... today.it

Buondì, ragazzi! Oggi alle 18:30 ci aspetta la conferenza Xbox, in cui potremo anche sapere qualcosa in più su Beast of Reincarnation, il nuovo gioco di Game Freak. A seguire andremo dritti su Silksong, quindi inizieremo a giocare un po’ prima del solito, into - facebook.com facebook