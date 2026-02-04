Pornhub contro il decreto Caivano sulla verifica dell’età | il Tar del Lazio dà ragione al portale per adulti

Il Tar del Lazio ha dato ragione a Pornhub, bloccando temporaneamente l’applicazione del decreto Caivano sulla verifica dell’età. La decisione arriva dopo le proteste del portale per adulti che contestano i nuovi controlli, ritenendoli troppo invasivi. Ora si attende una pronuncia più definitiva, mentre il governo dovrà rivedere le regole per tutelare sia la sicurezza dei minorenni sia i diritti delle aziende online.

La lobby dei siti per adulti fa muro contro Agcom, dopo l’entrata in vigore del decreto Caivano che obbliga alla verifica dell’età per evitare che i minorenni accedano ai contenuti pornografici. I 48 siti a luci rosse a cui è stata richiesta la verifica dell’età dovevano adeguarsi a partire dal 12 novembre scorso, ma per un cavillo – un passaggio del provvedimento reinterpretato dalle parti in causa – la deadline è stata spostata per tutti al primo febbraio. Nemmeno in questo caso, però, il provvedimento è entrato in vigore. Infatti, al momento appena 9 portali su 48 – tra cui OnlyFans – hanno attivato il cosiddetto Age assurance. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

