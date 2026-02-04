Ponticelli Cilenti | Servono interventi strutturali e politiche sociali come a Scampia

La tragedia di Ponticelli riaccende il dibattito sulla sicurezza e le politiche sociali. Massimo Cilenti, presidente della Commissione Politiche Sociali, chiede interventi strutturali e più servizi per i quartieri come Scampia. La morte di Ylenia Musella, infatti, mostra ancora una volta come l’assenza di presidi e opportunità alimenti violenza e criminalità, soprattutto tra i giovani. Cilenti invita le istituzioni a intervenire subito, prima che situazioni come questa diventino ancora più drammatiche.

Tempo di lettura: < 1 minuto "La tragedia di Ponticelli e l'uccisione di Ylenia Musella impongono una riflessione che va oltre l'emergenza e la cronaca giudiziaria – ha detto Massimo Cilenti, Presidente Commissione Politiche Sociali – Dove lo Stato arretra, dove mancano servizi, lavoro e presìdi sociali, crescono violenza, criminalità e livelli di efferatezza che colpiscono soprattutto i più giovani". "A Ponticelli serve un intervento strutturale analogo a quello avviato negli anni a Scampia – ha continuato Cilenti – investimenti pubblici mirati, lavoro sociale di prossimità, rafforzamento dei servizi educativi, sostegno alle famiglie, rigenerazione urbana e una presenza istituzionale stabile e riconoscibile.

