Manovra | Raimondo FdI ' interventi strutturali che rafforzano politiche sociali e familiari'
Roma, 17 nov. (Adnkronos) - "Per la prima volta, nessun taglio e nessun nuovo sacrificio per i Comuni: un passo fondamentale per garantire continuità e sicurezza agli enti locali. La nuova manovra economica introduce interventi strutturali sulla parte corrente e rafforza le politiche sociali e familiari, offrendo risposte concrete alle esigenze dei territori e delle comunità". Così Fabio Raimondo, deputato e responsabile regionale Enti Locali di Fratelli d'Italia, intervenendo in Anci Lombardia per un confronto sulla Legge di Bilancio 2026 tra sindaci e parlamentari lombardi. "Un cambio di passo atteso dagli amministratori locali, che quotidianamente si confrontano con bisogni crescenti e risorse limitate. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche questi approfondimenti
Elly Schlein commenta la manovra finanziaria del Governo Meloni a #inaltreparole Puoi seguire tutta la puntata e rivedere i momenti migliori al link in bio #la7 #massimogramellini #ellyschlein #pd #meloni #fratelliditalia #manovra #bilancio - facebook.com Vai su Facebook
Manovra: Raimondo (FdI), 'interventi strutturali che rafforzano politiche sociali e familiari' - "Per la prima volta, nessun taglio e nessun nuovo sacrificio per i Comuni: un passo fondamentale per garantire continuità e sicurezza agli enti locali. Segnala iltempo.it
Rieccolo. FdI propone il condono in manovra, Tajani tira il freno a mano - Un emendamento mira a riattivare la sanatoria edilizia varata nel 2003 per regolarizzare costruzioni non a norma che non ricadono in aree a rischio. huffingtonpost.it scrive
Manovra 2026, FdI ritira emendamento su scioperi - Mentre resta aperto lo scontro sul tema dei condoni, Fratelli d'Italia annuncia il ... Secondo msn.com