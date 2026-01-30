Unità cinofile e metal detector a scuola Due settimane dopo l’omicidio di Aba iniziano i controlli in classe

A due settimane dall’omicidio di Abanoub Youssef, i controlli nelle scuole della Spezia sono diventati più stringenti. Questa mattina, unità cinofile e metal detector sono entrati in azione davanti all’istituto Einaudi-Chiodo, dove era avvenuto il delitto. Le verifiche sono partite subito dopo l’evento che ha scosso profondamente la comunità e l’intera nazione. Studenti, insegnanti e genitori si sono trovati davanti a una presenza più massiccia delle forze dell’ordine, mentre si cerca di garantire

La Spezia, 30 gennaio 2026 – A due settimane dall'omicidio in classe di Abanoub Youssef, sono cominciati questa mattina i controlli davanti all'istituto Einaudi-Chiodo della Spezia, teatro di uno dei delitti che ha sconvolto maggiormente non soltanto la comunità spezzina, ma tutto quando il Paese. Aba, come lo chiamavano gli amici, è stato accoltellato a morte da un compagno, Atif Zouhair, per una lite avvenuta a causa di una ragazza. L'ingresso dell'Istituto Domenico Chiodo che apre dopo l'omicidio di Abu Youssef, La Spezia, 19 gennaio 2026. ANSA ANDREA BONATTI I controlli fuori dalla scuola. Questa mattina carabinieri e polizia, con unità cinofile e metal detector portatili, hanno controllato gli studenti che entravano in classe.

