Pineta l’assemblea sulla tutela dei boschi | Vanno attirati i turisti

L’assemblea sulla tutela dei boschi a Mesola ha radunato molte persone. Nonostante il tempo brutto, i cittadini sono comunque venuti, dimostrando che il tema interessa. Si è parlato di come attirare più turisti nella zona, puntando a valorizzare la pineta e la ponente del Delta Ferrarese. La discussione è stata vivace e concreta, con l’obiettivo di trovare soluzioni pratiche per proteggere i boschi e portare benefici alla comunità.

Molto partecipata l’assemblea di lunedì sera a Mesola sulla situazione dei boschi e della ponete del Delta Ferrarese, "nonostante l’inclemenza del tempo, segno che il problema è sentito". All’incontro non solo persone di Mesola, ma anche da Volano, Goro e Codigoro proprio per l’interesse che suscita l’argomento e per la delicatezza della condizione in cui versano molte aree boscate del territorio deltizio. In alcuni hanno sottolineato come da una manutenzione e pulizia di queste macchie pinetate, dove ormai il sottobosco ha invaso tantissima parte di superficie e non mancano pini secchi e a terra da anni che mal esprimo la bellezza e la naturalità di una pineta potrebbero scaturire nuove opportunità turistiche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

