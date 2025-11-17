Tutela dei boschi Schifani | In Finanziaria aumento delle giornate per tutti i forestali

“Nel disegno di legge finanziaria all’esame dell’Ars sarà previsto un incremento di 23 giornate lavorative per tutti gli operai forestali, così da offrire maggiore stabilità economica”. Lo annuncia il presidente della Regione, Renato Schifani, anticipando lo stanziamento di 41 milioni di euro per. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

tutela dei boschi schifani in finanziaria aumento delle giornate per tutti i forestali

