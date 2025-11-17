Tutela dei boschi Schifani | In Finanziaria aumento delle giornate per tutti i forestali
“Nel disegno di legge finanziaria all’esame dell’Ars sarà previsto un incremento di 23 giornate lavorative per tutti gli operai forestali, così da offrire maggiore stabilità economica”. Lo annuncia il presidente della Regione, Renato Schifani, anticipando lo stanziamento di 41 milioni di euro per. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Altre letture consigliate
Il bosco delle Sette Valli e la Buca del Diavolo: sos dal Fondo Forestale. I 60 ettari di boschi oggi in vendita sono attraversati da torrenti che alimentano il fiume Tevere e sono uno scrigno di biodiversità. La fondazione attiva dal 2017 tutela boschi e foreste che - facebook.com Vai su Facebook
ottobre 1822 nasce l’Amministrazione forestale per la custodia e la tutela dei boschi del Regno di Sardegna. Nel 2017 il Corpo Forestale viene assorbito dall’Arma. Oggi i #Carabinieri Forestali costituiscono la polizia ambientale più grande d’Europa Vai su X
Tutela di boschi e foreste, Schifani: “In Finanziaria aumento delle giornate per tutti i forestali” - “Nel disegno di legge finanziaria all’esame dell’Ars sarà previsto un incremento di 23 giornate lavorative per tutti gli operai forestali, così da offrire maggiore stabilità economica”. Da msn.com
In Finanziaria aumento delle giornate per tutti i forestali - “Nel disegno di legge finanziaria all’esame dell’Ars sarà previsto un incremento di 23 giornate lavorative per tutti gli operai forestali, così da offrire maggiore stabilità economica”. Scrive siracusanews.it
Forestali, in arrivo più giornate: Schifani mette sul piatto 41 milioni - Il presidente della Regione, Renato Schifani, ha annunciato l’inserimento nella prossima legge finanziaria di ... Riporta start-news.it