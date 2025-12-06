Fallaci-Pasolini L’Ultima lettera di Oriana a teatro

Appuntamento con la rassegna Nuovi Orizzonti e Laboratori Permanenti al Teatro Comunale di Monterchi, sede della Residenza artistica e culturale dell'associazione. Questa sera sabato 6 dicembre alle 21 in scena la Compagnia di Arti e Mestieri di Pordenone con "L'Ultima lettera di Oriana Fallaci a Pier Paolo Pasolini" con Bruna Braidotti e Sandro Buzzatti, musiche di Nicola Milan. Un recital musicale tratto dalla lettera che Oriana Fallaci dedicò a Pier Paolo Pasolini dopo la sua morte, un ultimo saluto ma anche la reazione al giudizio di Pasolini sul libro "Lettera a un bambino mai nato". La lettera ci consegna un vero e proprio ritratto di Pasolini in cui la scrittrice rivela il rapporto del poeta con il femminile-materno.

