Da Nazionale italiana sanitari 50mila euro all’Umberto I per oncoematologia pediatrica
(Adnkronos) – Dopo una sfida a 4 sul rettangolo di gioco, la Nazionale italiana sanitari (Nis) consegna 50mila euro al Policlinico Umberto I di Roma per l’Oncoematologia Pediatrica. Rappresentanti dell’associazione hanno fatto visita all’ospedale portando a destinazione il ricavato del progetto solidale ‘1° Battito’. L’iniziativa nasce in occasione del Crai Cup Charity Award, il quadrangolare benefico che si è svolto il 15 novembre scorso a La Salle Sport – Villa Flaminia (Roma): in campo, oltre alla Nis, anche la Nazionale italiana giornaliste e giornalisti, una selezione Banca Fideuram e la Nazionale italiana campioni olimpionici. 🔗 Leggi su Seriea24.it
