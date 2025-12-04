Sarno avvia il Piano di Recupero del Centro Storico

Tempo di lettura: 2 minuti Il Comune di Sarno avvia le attività tecnico-scientifiche necessarie alla redazione del Piano di Recupero del Centro Storico, strumento previsto dal PUC e indispensabile per superare l’attuale limite che consente in quest’area unicamente interventi di manutenzione. Il Piano permetterà di programmare interventi di rigenerazione urbana, dalla riqualificazione degli edifici fino alla realizzazione di nuove opere pubbliche come parcheggi e spazi pubblici. Per garantire un lavoro fondato su analisi qualificate e metodologie innovative, l’Amministrazione ha affidato tali attività al Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, già partner del Comune nell’ambito dell’Accordo Quadro di collaborazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Sarno avvia il Piano di Recupero del Centro Storico

