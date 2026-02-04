Perugia voragine in mezzo alla strada

Una grande voragine si è aperta questa mattina in via Pergolesi, a San Sisto, nel quartiere di Perugia. La buca si è formata improvvisamente e ha causato disagi agli automobilisti e ai residenti. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e gli uomini della polizia locale per mettere in sicurezza l’area e verificare le cause del crollo. Nessuno si è fatto male, ma le auto sono state costrette a deviare. La strada resterà chiusa fino a quando non verranno completati i lavori di riparazione.

Una 'voragine' in mezzo alla strada. È successo a San Sisto, quartiere di Perugia, lungo via Pergolesi, nelle prime ore di mercoledì 4 febbraio. Sul posto la polizia locale e il personale del Comune. Traffico in tilt. "A seguito dell'apertura della voragine in via Pergolesi sono andato sul posto a verificare di persona - scrive sui social Marko Hromis, consigliere comunale del Partito Democratico -. Sono in contatto con i nostri assessori già al lavoro per verificare l'entità del problema e per capire come intervenire più efficacemente e tempestivamente possibile. Ringrazio la polizia locale e il personale del cantiere che stanno gestendo gli inevitabili disagi per viabilità e traffico che già si sommano a quelli noti.

