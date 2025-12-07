Italia voragine proprio in mezzo alla strada! Uomo ci precipita dentro | Terrore
Un uomo di 56 anni è stato protagonista di un drammatico incidente sabato sera, 6 dicembre, a Casamarciano, in provincia di Napoli. L’uomo è precipitato in una profonda voragine mentre percorreva la strada, rischiando gravi conseguenze. Grazie all’intervento tempestivo dei vigili del fuoco, è stato possibile raggiungerlo e sollevarlo in superficie con una gru. Il personale sanitario del 118 dell’Asl di Napoli lo ha subito medicato e trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti, anche se le sue condizioni non sembrano critiche. Le immagini del salvataggio sono state pubblicate sulla pagina Facebook “Ci vuole Costanza” e condivise dal parlamentare Francesco Emilio Borrelli. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
