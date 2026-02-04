Permanenza nella scuola dell’infanzia per un anno possibile anche per esigenze educative speciali
L’Ufficio scolastico di Torino ha annunciato che i bambini potranno rimanere un anno in più nella scuola dell’infanzia. La decisione riguarda principalmente esigenze educative speciali, ma può essere estesa anche a altre situazioni. La nota specifica le regole e le disposizioni da seguire per questa possibilità, offrendo più flessibilità alle famiglie e agli operatori scolastici.
Con una nota dell’Ufficio scolastico di Torino, vengono richiamate le disposizioni normative relative all’ istituto della permanenza nella scuola dell’infanzia. La comunicazione richiama la nota ministeriale n. 100847 del 17 dicembre 2025, relativa alle Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 20262027. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
