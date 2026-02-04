Permanenza nella scuola dell’infanzia per un anno possibile anche per esigenze educative speciali

L’Ufficio scolastico di Torino ha annunciato che i bambini potranno rimanere un anno in più nella scuola dell’infanzia. La decisione riguarda principalmente esigenze educative speciali, ma può essere estesa anche a altre situazioni. La nota specifica le regole e le disposizioni da seguire per questa possibilità, offrendo più flessibilità alle famiglie e agli operatori scolastici.

