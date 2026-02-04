Perde il controllo dell' Audi A6 si schianta contro il muro di una casa e resta incastrato tra le lamiere | 22enne in fin di vita
Un giovane di 22 anni ha perso il controllo della sua Audi A6 e si è schiantato contro il muro di una casa a Rovolon, in provincia di Padova. L’incidente è avvenuto nel cuore della notte e il ragazzo è rimasto incastrato tra le lamiere. I soccorsi sono intervenuti subito, ma le sue condizioni sono molto gravi.
ROVOLON (PADOVA) - L'automobile che sbanda nel cuore della notte, lo schianto contro il muro di cinta di una casa e un ragazzo di 22 anni che rimane incastrato tra le lamiere dell'Audi A6 Avant. Dopo il gravissimo incidente, avvenuto tra martedì 3 e mercoledì 4 febbraio in via Pozzetto a Rovolon, il giovane è stato ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Padova. Le sue condizioni sono definite disperate. L'incidente Lo schianto dell'Audi A6 contro il muro di un'abitazione è avvenuto all'altezza dell'incrocio con via Frassanelle. Al vaglio dei carabinieri la causa dell'uscita di strada, violentissima: potrebbe aver concorso l'asfalto bagnato dalla pioggia, come pure la velocità elevata o un errore di manovra. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
Approfondimenti su Rovolon Padova
Perde il controllo dell'Audi A6, si schianta contro il muro di una casa e resta incastrato tra le lamiere: il 22enne è in fin di vita
Un giovane di 22 anni ha perso il controllo della sua Audi A6 e si è schiantato contro il muro di una casa a Padova.
Incidente a Castelcucco. Auto si schianta contro un muro nel cuore della notte, feriti i tre giovani amici a bordo: due sono in fin di vita, uno è rimasto incastrato tra le lamiere
Ultime notizie su Rovolon Padova
Argomenti discussi: Perde il controllo dell'auto e si cappotta dopo aver urtato il guardrail: paura per mamma e due figlie; Statale 45, perde il controllo dell’auto e si ribalta; Perde il controllo dell'auto e finisce contro il lampione (FOTO): disagi al traffico in centro città; Perde il controllo dell'auto e finisce ribaltato nel fossato.
Perde il controllo dell'Audi A6, si schianta contro il muro di una casa e resta incastrato tra le lamiere: 22enne in fin di vitaROVOLON (PADOVA) - L'automobile che sbanda nel cuore della notte, lo schianto contro il muro di cinta di una casa e un ragazzo di 22 anni che rimane incastrato tra le ... ilgazzettino.it
Padova, perde il controllo dell'auto e si schianta contro un muretto: muore a 22 anniLa vittima si chiamava Marco Miotto, abitava a Rovolon in provincia di Padova. L'incidente vicino a casa sua ... corrieredelveneto.corriere.it
Leggi l'articolo - Altro sinistro, a Pettinengo perde il controllo dell'auto in discesa FOTO #notiziedalbiellese #newspiemonte #biellanews #notiziebiella #biellanotizie #newsbiella #pettinengo #carabinieri - facebook.com facebook
Perde il controllo del trattore e si ribalta: paura per un ragazzo x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.