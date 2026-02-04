Perde il controllo dell' Audi A6 si schianta contro il muro di una casa e resta incastrato tra le lamiere | 22enne in fin di vita

Un giovane di 22 anni ha perso il controllo della sua Audi A6 e si è schiantato contro il muro di una casa a Rovolon, in provincia di Padova. L’incidente è avvenuto nel cuore della notte e il ragazzo è rimasto incastrato tra le lamiere. I soccorsi sono intervenuti subito, ma le sue condizioni sono molto gravi.

