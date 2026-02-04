Un giovane di 22 anni ha perso il controllo della sua Audi A6 e si è schiantato contro il muro di una casa a Padova. L’incidente è stato violento: l’auto si è infilata tra le lamiere e il ragazzo è rimasto incastrato. Le sue condizioni sono gravi, ed ora si trova in fin di vita. Sul posto sono arrivati i soccorritori che stanno cercando di estrarlo e stabilizzarlo.

PADOVA - L'auto che sbanda e si schianta contro il muro di cinta di una casa e un ragazzo di 22 anni rimane ferito tra le lamiere dell'Audi A6. Il giovane è ora ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Padova. L'incidente Lo schianto dell'Audi A6 contro il muro di cinta di una casa è avvenuto nel corso della notte sulle strade di Rovolon, in provincia di Padova. Secondo i carabinieri di Teolo, il giovane avrebbe perso il controllo della sua Audi a causa dell’eccessiva velocità e dell’asfalto reso viscido per la pioggia, andando a sbattere violentemente contro un muro. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Perde il controllo dell'Audi A6, si schianta contro il muro di una casa e resta incastrato tra le lamiere: il 22enne è in fin di vita

