Perché le mamme scimpanzé continuano ad accudire per giorni i piccoli ormai morti

Le mamme scimpanzé e bonobo continuano a prendersi cura dei loro piccoli anche dopo la morte. Sono state spesso viste mentre portano in braccio i corpicini, alimentandoli e proteggendoli, come se fosse ancora vivo. Un comportamento che sorprende e lascia senza parole, visto che non si tratta di un momento passeggero, ma di giorni di attaccamento. La scena si ripete in vari studi e osservazioni, lasciando aperte molte domande su emozioni e legami tra le scimmie.

Le mamme scimpanzé e bonobo sono state più volte osservate mentre trasportano e accudiscono i loro piccoli morti per giorni. Un nuovo studio ha analizzato questi comportamenti per capire se sia davvero un lutto consapevole o semplice attaccamento materno.

