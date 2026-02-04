Perché le mamme scimpanzé continuano ad accudire per giorni i piccoli ormai morti

Da fanpage.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le mamme scimpanzé e bonobo continuano a prendersi cura dei loro piccoli anche dopo la morte. Sono state spesso viste mentre portano in braccio i corpicini, alimentandoli e proteggendoli, come se fosse ancora vivo. Un comportamento che sorprende e lascia senza parole, visto che non si tratta di un momento passeggero, ma di giorni di attaccamento. La scena si ripete in vari studi e osservazioni, lasciando aperte molte domande su emozioni e legami tra le scimmie.

Le mamme scimpanzé e bonobo sono state più volte osservate mentre trasportano e accudiscono i loro piccoli morti per giorni. Un nuovo studio ha analizzato questi comportamenti per capire se sia davvero un lutto consapevole o semplice attaccamento materno.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Scimpanzé Morti

