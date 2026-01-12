Dondolarsi nel vuoto per crescere | cosa ci insegnano i piccoli scimpanzé sull'essere genitori
Lo studio sugli scimpanzé rivela che i cuccioli di questa specie mostrano un comportamento più spericolato rispetto agli adolescenti umani. Questa ricerca offre spunti interessanti sul ruolo del rischio e della crescita nel processo di sviluppo dei primati, evidenziando differenze e somiglianze tra specie. Comprendere questi comportamenti può contribuire a una visione più completa delle dinamiche familiari e delle strategie di apprendimento nel mondo animale e umano.
Uno studio sugli scimpanzé dimostra che i cuccioli sono i più spericolati degli adolescenti, al contrario di ciò avviene negli umani. Il confronto con la nostra specie rivela anche quanto la supervisione degli adulti modelli rischio, gioco e crescita. 🔗 Leggi su Fanpage.it
