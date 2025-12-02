Regione Lombardia ha chiesto un prestito di 283 milioni euro a una banca per i nuovi treni elettrici

Un finanziamento di 283 milioni di euro per l'acquisto di nuovi treni elettrici. Regione Lombardia e Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB) hanno sottoscritto un accordo per il grosso ‘prestito’ che servirà per la messa in circolazione di treni elettrici, a incremento della flotta regionale, che. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

A Milano incontro tra Regione Lombardia e CNSAS per rafforzare il soccorso sanitario nelle zone montane. - facebook.com Vai su Facebook

Regione Lombardia promuove tre iniziative in occasione del 25 novembre contro la violenza sulle donne: • “Una generazione che sceglie il rispetto” • #IoNonStoZitta • “Rigenerare per prevenire” Scopri il programma: reglomb.it/x4Ib50XwV5W #Nonseidasola Vai su X

Regione Lombardia ha chiesto un prestito di 283 milioni euro a una banca per i nuovi treni elettrici - Regione Lombardia e Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB) hanno sottoscritto un accordo per il grosso ‘prestito’ che serv ... Segnala milanotoday.it

Regione Lombardia, da Intesa 283 milioni per i treni elettrici - Regione Lombardia e Intesa Sanpaolo hanno sottoscritto un accordo di finanziamento di 283 milioni di euro per la messa in circolazione di treni elettrici, a incremento della ... Secondo msn.com

Regione Lombardia: via libera all’aggiornamento della strategia per l’adattamento climatico - Sant' Albano Re d'Ungheria È ricordato il 1° dic, ma è un santo inventato dagli agiografi. Lo riporta resegoneonline.it

Lombardia: «L’Europa riconosca la "specialità" dei territori montani» - La Regione, in occasione dell'assemblea generale di Eusalp, ha chiesto di rafforzare la macroregione alpina con politiche ad hoc ... Come scrive ilsole24ore.com

Maltempo a Milano, allerta meteo per rischio idrogeologico: chiesto lo stato di emergenza - Nel frattempo, la Lombardia ha chiesto lo stato di emergenza a livello nazionale per il maltempo che ha colpito la ... Riporta fanpage.it

Lombardia, aggiornate 80 misure della strategia per l’adattamento climatico - Lombardia, aggiornamento della strategia per l’adattamento climatico, in coerenza con la legge sul clima L. Secondo ecodallecitta.it