È bufera social su Simone Biles e il marito Jonathan Owens. La ginnasta statunitense, campionessa olimpica, e il giocatore di football sono finiti sotto accusa dopo aver comprato (e non adottato) un cucciolo di dobermann e averlo sottoposto alla conchectomia, operazione con cui viene tagliata una parte del padiglione auricolare del cane per una mera ragione estetica. In molti Paesi, Italia inclusa, questa pratica è illegale, ma negli Stati Uniti è ancora possibile eseguirla. Gli animalisti hanno espresso il proprio sdegno quando sui social è comparsa la foto della coppia in compagnia dell’allevatore da cui i due sportivi hanno acquistato il cucciolo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

"La conchectomia è una mutilazione inutile ed estremamente dolorosa per il cane": la ginnasta Simone Biles acquista un dobermann con le orecchie tagliate e scoppia la polemica

