Dopo il recente addio di Lorenzo Brown, l’Olimpia Milano si muove sul mercato per cambiare il quintetto. La squadra sta valutando diverse opzioni per rimpiazzare il playmaker americano, che ha deluso le aspettative dopo un inizio promettente. La decisione arriva in un momento cruciale della stagione e potrebbe portare a nuovi innesti per rinvigorire il gioco.

L’Olimpia Milano ha ufficialmente chiuso il capitolo Lorenzo Brown, il playmaker americano arrivato in estate con grandi aspettative, dopo un breve e deludente periodo in maglia rossonera. La decisione è stata comunicata ieri sera dal tecnico Peppe Poeta, durante la conferenza stampa di fine gara dopo la vittoria in Eurolega contro il Partizan. Il coach ha spiegato che la scelta di escludere Brown dal progetto è definitiva e condivisa con la società, segnando l’addio del giocatore al roster. Il suo ritiro dal campo non è dovuto a un infortunio, ma a una valutazione tecnica e tattica che ha portato a ritenere che il suo profilo non si adatti più al piano di gioco della squadra. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Olimpia valuta cambio in quintetto: svolta sul mercato dopo l’addio del playmaker.

Approfondimenti su Olimpia Milano

In vista delle prossime gare, Antonio Conte valuta l’adozione del modulo 3-5-2, considerando questa soluzione come una possibile svolta tattica per la squadra.

Antonio Conte sta valutando un possibile cambio di modulo per il Napoli, un'ipotesi che potrebbe avere ripercussioni sul mercato dei calciatori.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Olimpia Milano

Argomenti discussi: Volley Serie D: cambio di passo per l’Olimpia Sbv Galatina che batte i Falchi Ugento.

Eurolega: l'Olimpia Milano sogna i playoff, Virtus ko nonostante il cambio in panchinaLa 14a giornata dell'Eurolega sorride all'Olimpia Milano, che si conferma in grandissima condizione: quinto successo consecutivo (il settimo nelle ultime otto gare) per Messina e i suoi, che regolano ... sportmediaset.mediaset.it

Sci di fondo – Emil Iversen valuta di proseguire anche oltre il 2026: “Senza Olimpiadi le probabilità sarebbero state decisamente inferiori” - facebook.com facebook