Pavia il disagio del 28enne cieco Oleg Romaniuc che non trova casa | Nessuno mi offre un affitto perché ho un cane guida Rudolph
Oleg Romaniuc, 28 anni, cieco, continua a cercare una casa in affitto a Pavia, ma incontra solo rifiuti. Molti proprietari non vogliono affittare perché ha un cane guida, Rudolph. In alcuni casi, gli hanno detto che le sue disabilità e le eventuali agevolazioni di legge rendono ancora più difficile trovare qualcuno disposto ad affittargli un appartamento. Oleg si sente escluso e frustrato, mentre cerca di spiegare che il suo cane è indispensabile e che non può vivere senza di lui. La mancanza di soluzioni concrete rende
Ad Oleg è anche capitato di essere rifiutato perché, per via della sua invalidità, avrebbe diritto a delle agevolazioni che renderebbero più difficile cacciarlo da casa Oleg Romaniuc, ragazzo di 28 anni cieco, non riesce a trovare una casa in affitto a Pavia perché vive con il suo cane guida. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Il fisioterapista Oleg Romaniuc ha perso la vista quando aveva 19 anni in seguito a una leucemia: «Rudolph viene con me al lavoro e in ospedale, ma la gente pensa sia pericoloso - facebook.com facebook
