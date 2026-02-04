Pavia il disagio del 28enne cieco Oleg Romaniuc che non trova casa | Nessuno mi offre un affitto perché ho un cane guida Rudolph

Oleg Romaniuc, 28 anni, cieco, continua a cercare una casa in affitto a Pavia, ma incontra solo rifiuti. Molti proprietari non vogliono affittare perché ha un cane guida, Rudolph. In alcuni casi, gli hanno detto che le sue disabilità e le eventuali agevolazioni di legge rendono ancora più difficile trovare qualcuno disposto ad affittargli un appartamento. Oleg si sente escluso e frustrato, mentre cerca di spiegare che il suo cane è indispensabile e che non può vivere senza di lui. La mancanza di soluzioni concrete rende

