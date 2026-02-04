È iniziato il countdown per il Festival del Libro di Bibbiena, che quest’anno torna con un programma molto fitto. Dal 21 febbraio all’8 marzo, la cittadina si trasformerà in un punto di incontro tra autori, lettori e insegnanti. La rassegna, alla sua quinta edizione, propone presentazioni, spettacoli e momenti di formazione, con il Comune e Mondadori Point di Ponte a Poppi che lavorano insieme per offrire due settimane di eventi coinvolgenti.

Arezzo, 4 febbraio 2026 – E’ partito il conto alla rovescia per il Festival del Libro di Bibbiena c he torna con un calendario ricco di eventi, presentazioni, spettacoli e formazione per insegnanti, in due settimane coinvolgenti - dal 21 febbraio all’8 marzo - con le quali si festeggia la quinta edizione della rassegna promossa dal Comune di Bibbiena e organizzata dallo staff interno, in collaborazione con Mondadori Point di Ponte a Poppi. La manifestazione dedicata quest’anno al tema del coraggio, sarà aperta da Martina Marchiò, coordinatrice medica di Medici Senza Frontiere, che porterà a Bibbiena “Brucia anche l’umanità”, un libro che è il racconto nitido di un mondo in cui il rombo delle bombe ha spento anche il silenzio, quello di gaza dove Martina è andata e ha operato come volontaria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

