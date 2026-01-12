Milano-Cortina 2026 tra cantieri e viaggio della fiamma è partito il conto alla rovescia

A 25 giorni dall’apertura dei Giochi invernali Milano-Cortina 2026, l’Italia si avvicina alla fase conclusiva dei preparativi. Tra test delle strutture, il viaggio della fiamma olimpica e incontri simbolici, l’organizzazione si concentra su ultimi dettagli e logistica. La manifestazione si avvicina, segnando un momento importante per il paese e per le future attività sportive e culturali legate all’evento.

A 25 giorni dalla cerimonia di apertura dei Giochi invernali, l'Italia entra nella fase decisiva. Dai test dell'Arena di Santa Giulia al viaggio della fiamma olimpica da Torino a Milano, con protagonisti simbolici come Bagnaia e Allegri, passando per la corsa contro il tempo di Federica Brignone e l'annuncio dell'esibizione di Andrea Bocelli: strutture e organizzazione si preparano all'appuntamento del 6 febbraio.

