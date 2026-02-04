Sabato alle 15.30 allo stadio Alberto Picco di La Spezia si sfidano due squadre che facciano fatica a trovare il gol. La partita si preannuncia noiosa, con poche occasioni di rete e molti errori in fase offensiva. Entrambe le formazioni cercano punti importanti, ma il match sembra più una sfida di nervi che una vera e propria partita di calcio.

Sabato pomeriggio, alle 15.30, allo stadio Alberto Picco di La Spezia, si gioca una partita che sembra uscita da un manuale di statistiche più che da un campo di calcio. Non è un’affermazione esagerata: Spezia e Virtus Entella si affrontano in un match che, per la prima volta in questa stagione di Serie B, rappresenta un’inedita doppia sfida tra le due peggiori difese offensive del campionato. Il primo dato che colpisce è che lo Spezia, nonostante abbia già disputato 21 partite in casa, ha segnato solo nove gol nel proprio stadio. È un record negativo: l’unica squadra della serie B a non aver mai raggiunto la doppia cifra di reti al termine di una stagione casalinga. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Partita tra due formazioni con problemi offensivi: una in casa, l’altra in trasferta

Approfondimenti su La Spezia–Spezia

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su La Spezia–Spezia

Argomenti discussi: Bologna-Milan, le probabili formazioni della partita di Serie A; Calcio serie C, Perugia - Ravenna: le probabili formazioni e dove seguire la sfida in diretta; Atalanta-Juventus: probabili formazioni, quando e dove vederla; Dove vedere Cagliari-Verona in tv e streaming: canale, orario, formazioni.

Inter-Torino, le probabili formazioni della partita di Coppa ItaliaNel primo quarto di finale di Coppa Italia Inter e Torino si sfidano a Monza (mercoledì 4 febbraio ore 21) per un posto in semifinale. Chivu col ballottaggio Thuram-Esposito per affiancare Bonny, ... sport.sky.it

Bologna-Milan, le probabili formazioni della partita di Serie AMartedì 3 febbraio il Bologna ospita il Milan nel posticipo che chiude la 23^ giornata di Serie A. Allegri non ha Pulisic, nemmeno convocato così come Saelemaekers. Dovrebbe recuperare Pavlovic. Leao ... sport.sky.it

Inter-Torino, le probabili formazioni della partita di Coppa Italia #SkySport #CoppaItalia #InterTorino #Inter #Torino x.com

#FabrianoRugby Ancora un fine settimana dedicato alla palla ovale per le formazioni del Fabriano Rugby. Domenica sul manto verde del “Cristian Alterio” si è disputata la partita di campionato di Serie C tra i padroni di casa del Fabriano di Coach Gamboni co - facebook.com facebook