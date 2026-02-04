Parla Cicalone | Vannacci? Disponibile a lavorarci come consulente

Cicalone ha detto che è disposto a lavorare come consulente per Vannacci. Non esclude una candidatura, ma prima deve capire bene come muoversi. Per ora, si limita a offrire la sua disponibilità, come fa di solito con altri. La situazione resta aperta e ancora da definire.

“Vannacci? Sono disponibile a collaborare con lui come consulente, come faccio con tutti”. E una candidatura? “È più complicato, devo capire”. Simone Ruzzi, in arte Cicalone, parla al Foglio e apre al “Futuro Nazionale” di Roberto Vannacci. Il generale ha abbandonato la truppa della Lega per mettersi in proprio e fare un partito “di destra non moderata”. Parola d’ordine: sicurezza. “Su questo fronte la maggioranza di governo stenta ancora molto”, lamenta l’influencer ed ex pugile, che da anni riprende in video borseggiatori e periferie disagiate, a Roma e non solo. E non c’è decreto sicurezza o remigrazione che tenga: “Inutile varare nuovi provvedimenti, mettere in piedi nuove leggi se poi si ha grossa difficoltà ad applicarle”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

