Parla Cicalone | Vannacci? Disponibile a lavorarci come consulente

Da ilfoglio.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Cicalone ha detto che è disposto a lavorare come consulente per Vannacci. Non esclude una candidatura, ma prima deve capire bene come muoversi. Per ora, si limita a offrire la sua disponibilità, come fa di solito con altri. La situazione resta aperta e ancora da definire.

“Vannacci? Sono disponibile a collaborare con lui come consulente, come faccio con tutti”. E una candidatura? “È più complicato, devo capire”. Simone Ruzzi, in arte Cicalone, parla al Foglio e apre al “Futuro Nazionale” di Roberto Vannacci. Il generale ha abbandonato la truppa della Lega per mettersi in proprio e fare un partito “di destra non moderata”. Parola d’ordine: sicurezza. “Su questo fronte la maggioranza di governo stenta ancora molto”, lamenta l’influencer ed ex pugile, che da anni riprende in video borseggiatori e periferie disagiate, a Roma e non solo. E non c’è decreto sicurezza o remigrazione che tenga: “Inutile varare nuovi provvedimenti, mettere in piedi nuove leggi se poi si ha grossa difficoltà ad applicarle”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

parla cicalone vannacci disponibile a lavorarci come consulente

© Ilfoglio.it - Parla Cicalone: "Vannacci? Disponibile a lavorarci come consulente"

Approfondimenti su Vannacci Collaborazione

Torino, parla Baroni: “Simeone? In panchina ma non disponibile. Sono fiducioso”

Marco Baroni, allenatore del Torino, ha rilasciato alcune dichiarazioni prima della sfida contro il Milan, valida per la 14ª giornata della Serie A 2025-2026.

Parla Vannacci: "Zaia al comando della Lega? Non mi preoccupa"

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Cicalone e il generale Vannacci salvano il mondo a Roma

Video Cicalone e il generale Vannacci salvano il mondo a Roma

Ultime notizie su Vannacci Collaborazione

Parla Vannacci: Zaia al comando della Lega? Non mi preoccupaIo non sono per niente preoccupato. Nemmeno un po’? In politica contano i voti e io i voti li ho. Il generale Roberto Vannacci, per una volta, vuole scansare le polemiche. O almeno ci prova. La ... ilfoglio.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.