Torino parla Baroni | Simeone? In panchina ma non disponibile Sono fiducioso

Marco Baroni, allenatore del Torino, ha rilasciato alcune dichiarazioni prima della sfida contro il Milan, valida per la 14ª giornata della Serie A 2025-2026. In un'intervista a 'Sky Sport', Baroni ha aggiornato sui giocatori disponibili e sulle aspettative per la partita, esprimendo fiducia nel gruppo e nelle potenzialità della sua squadra.

Marco Baroni, allenatore granata, ha parlato a 'Sky Sport' prima di Torino-Milan, partita della 14^ giornata della Serie A 2025-2026.

Torino, Baroni: "Bel segnale da Simeone e Paleari. Massima fiducia in Anjorin" - Marco Baroni, allenatore del Torino, ha parlato a Sky Sport prima della partita di questa sera contro il Milan, che conclude il programma della 14^ giornata. Lo riporta tuttomercatoweb.com