Piscine Pedersoli Forza Italia | Progetto va ridimensionato ma va chiarito cosa si vuol fare
Il segretario di Forza Italia, Elleni, si esprime sulla situazione delle piscine Pedersoli, evidenziando la necessità di ridimensionare il progetto e di chiarire gli obiettivi futuri. La questione riguarda i cantieri fermi dell'impianto natatorio Carlo Pedersoli, al centro di un dibattito seguito alla presentazione del Documento di fattibilità delle Alternative Progettuali al Presca.
Il segretario di Forza Italia Elleni interviene sulla questione dei cantieri fermi dell'impianto natatorio Carlo Pedersoli, dopo la presentazione del Documento di fattibilità delle Alternative Progettuali, tenutasi al Presca.«Preso atto del lavoro fatto da Professione Acque, analisi propedeutica. Padovaoggi.it
Prima di diventare Bud Spencer, il gigante buono del cinema, si chiamava Carlo Pedersoli ed era un campione vero. In questa foto lo vediamo in versione atleta, quando dominava le piscine come primo italiano a scendere sotto il minuto nei 100 stile li - facebook.com facebook
