Palazzo Campanella si tingere di viola per la giornata internazionale contro il cancro

Questa mattina, il Palazzo Campanella si è acceso di viola, per la prima volta nella storia del Consiglio regionale della Calabria. L’obiettivo è sensibilizzare l’opinione pubblica sulla lotta contro il cancro. Per tutto il giorno e fino a domani, il palazzo si presenterà con questa luce particolare, un segnale di vicinanza e impegno contro questa malattia.

**Palazzo Campanella si tingere di viola per la Giornata mondiale contro il cancro** Oggi e domani, per la prima volta nella storia del Consiglio regionale della Calabria, il Palazzo Campanella si colorerà di viola. Non è un semplice accensione luminosa, bensì un simbolo forte, un messaggio diretto a tutti coloro che, in Calabria o in tutto il mondo, sono coinvolti nella battaglia contro il cancro. È l'inizio dell'impegno del Consiglio regionale, con un'azione visiva e simbolica, per far sentire la propria vicinanza alle persone che vivono una diagnosi oncologica, alle loro famiglie e alle istituzioni che lavorano per fronteggiare questa malattia.

