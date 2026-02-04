Ortofrutta oltre 2 milioni alle organizzazioni toscane di produttori per interventi mirati

La Regione Toscana ha approvato i programmi operativi delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, aprendo la strada a oltre 2 milioni di euro di fondi Ue per il 2026. Questi soldi serviranno a finanziare interventi specifici, pensati per migliorare le aziende e rafforzare il settore. Le organizzazioni potranno utilizzare i contributi per investire in modo mirato e crescere, puntando su qualità e innovazione.

Sono oltre 2 milioni i contributi Ue per il 2026 che, con l’approvazione dei programmi operativi da parte della Regione Toscana, le organizzazioni di produttori ortofrutticole toscane potranno destinare a investimenti mirati. Le risorse saranno utilizzate per la pianificazione della produzione.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Approfondimenti su Ortofrutta Organizzazioni Fondi Fesr, aggiudicati 13 interventi per oltre 10 milioni di euro Il Comune di Latina ha ottenuto 13 finanziamenti per un totale di oltre 10 milioni di euro attraverso i fondi Fesr. Centro storico, in corso interventi mirati sulle pavimentazioni speciali Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Ortofrutta Organizzazioni Argomenti discussi: Fruit Logistica 2026: la Puglia dell’ortofrutta protagonista a Berlino; Ortofrutta, Spreafico investe nella logistica con un finanziamento da 12 milioni di Intesa Sanpaolo e Sace; Fruit Logistica, Coldiretti Puglia: l’ortofrutta traina l’export, ma servono infrastrutture per sostenere la crescita; Fruit logistica, ortofrutta traina export. La Puglia prima in Italia per frutta venduta in Europa (32%) ma servono infrastrutture per non frenare crescita. Ortofrutta, oltre 2 milioni alle organizzazioni toscane di produttori per interventi miratiSono oltre 2 milioni i contributi Ue per il 2026 che le organizzazioni di produttori ortofrutticole toscane potranno destinare a investimenti ... gonews.it Ortofrutta, oltre 2 milioni alle organizzazioni toscane di produttoriServiranno a interventi mirati Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie. Sono oltre 2 milioni i contributi UE per il 2026 che, con l’approvazione dei programmi operativi da parte della Regi ... expartibus.it La Puglia si conferma una potenza dell’ortofrutta che conquista l’Europa , protagonista anche alla Fruit Logistica di Berlino. Nel 2024 l’export regionale vola: oltre 600 milioni di euro di frutta e più di 225 milioni di ortaggi diretti sui mercati europei. La Germa - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.