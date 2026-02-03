Il senatore Antonio De Poli Udc | Solidarietà all' operatore della Croce Gialla aggredito

Il senatore Antonio De Poli dell’Udc ha espresso solidarietà all’operatore della Croce Gialla aggredito nelle ultime ore a Roma. De Poli ha condannato l’episodio e ha chiesto che vengano fatte tutte le indagini per individuare i responsabili. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra i volontari, che lavorano ogni giorno per aiutare chi ha bisogno.

ROMA – Il senatore Antonio De Poli, segretario nazionale dell'Udc, interviene per esprimere la propria vicinanza all'operatore della Croce gialla aggredito nelle scorse ore. «Esprimo solidarietà e vicinanza – scrive De Poli - all'operatore della Croce Gialla che, ad Ancona, è stato.

