È stata inaugurata la nuova sede del Club Napoli Valle Telesina, un punto di riferimento per i tifosi azzurri dell’area occidentale del Sannio. Con oltre 500 iscritti, il club prosegue il suo impegno nel promuovere la passione per il Napoli e rafforzare i legami tra i supporter locali. La nuova sede rappresenta un’occasione per condividere momenti di aggregazione e sostenere la squadra in un ambiente dedicato ai tifosi.

Tempo di lettura: < 1 minuto È stata inaugurata la nuova sede del Club Napoli Valle Telesina, realtà che conta oltre 500 iscritti e rappresenta il principale punto di riferimento per i tifosi azzurri dell’area occidentale del Sannio. Alla cerimonia ha preso parte un folto pubblico di soci e appassionati, a conferma del forte radicamento del Club sul territorio. Momento centrale della serata è stato il collegamento telefonico con il presidente della SSC Napoli, Aurelio De Laurentiis, che ha voluto portare personalmente il suo saluto ai presenti. Nel suo intervento, De Laurentiis ha rivolto un saluto al presidente del Club Napoli Valle Telesina Giuseppe Lanzara, al sindaco di Telese Terme Giovanni Caporaso e al presidente dell’ Unione Industriali di Napoli Costanzo Jannotti Pecci. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

